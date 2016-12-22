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Орловские спортсмены вновь провели традиционный предновогодний бал

Лучшие спортсмены Орловской области получили награды.

Традиционный новогодний бал, где были отмечены спортсмены, добившиеся наивысших результатов в различных видах спорта в 2016 году, прошел в Орловском городском центре культуры.

Поздравить спортсменов и их наставников пришли зам. председателя правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин, начальник регионального Управления физической культуры и спорта Александр Муромский, а также зам. председателя орловского Облсовета, директор спортивной школы «Орел-Карат» Олег Кошелев.
«На Орловщине работает много спортивных школ и секций, где занимаются тысячи детей и подростков, − отметил Сергей Ступин.− Безусловно, орловский спорт может по праву гордиться своими воспитанниками и их достижениями. А каждый из присутствующих в этом зале является частичкой большой орловской спортивной семьи».
Особые слова благодарности прозвучали в адрес наставников спортсменов, ветеранов спорта.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями орловских спортсменов и концертом творческих коллективов города, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
22 декабря 2016 года



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