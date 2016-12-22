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Футболисты ФК «Орёл» написали коллективное обращение к вице-премьеру и президенту РФС Виталию Мутко

Письмо подписали 10 игроков команды. В документе говорится о нарушении принципов ФИФА и Российского Футбольного Союза.

ФК «Орёл» вновь может лишиться статуса профессионального клуба. Из-за финансовых проблем «зелёно-белые», не доиграв сезон 2016-17 до конца, «слетят» в КФК. Такое развитие событий пришлось не по душе группе «орловских футболистов», и они написали обращение к президенту РФС Виталию Мутко.

В письме говорится о том, что клуб в одностороннем порядке нарушает один из основных принципов РФС, который касается стабильности трудовых доходов. Спортсмены, а подписали обращение 10 человек, считают, что их права нарушены. Однако с этим несогласны в руководстве клуба. Всё проведено строго в соответствии с трудовым законодательством.
Сергей Прохоров, пресс-аташе Ф.К. «Орёл»: «В связи с существенным уменьшением бюджета футбольного клуба на 2017 год все футболисты, административный состав, руководство уведомлены о предстоящих изменениях. Все это делается ради того, чтобы сохранить клуб, чтобы команда на следующий год, как планирует спортивное руководство, стартовало в турнире КФК».
ФК «Орёл» - главная футбольная команда региона. Клуб финансируется из областного бюджета. И вот как раз сокращение объема денежных вливаний и стало главной причиной возникновения этой ситуации. На 2017 год «Орлу» выделено около 10 миллионов рублей. Это, к слову, почти вдвое меньше чем в 2016-м. Руководитель регионального спорта сейчас в отпуске, но комментарий Александра Муромского по поводу этой ситуации можно найти на сайте болельщиков ФК "Орёл".
Александр Муромский: «Им надо определиться - они бюджетная команда или профессиональная? Если профессиональная, то они зарабатывают деньги. А на бюджете области сидеть…».
Правда, в нашей стране, нет клуба, даже в «Премьер-лиге», который существует за счет самоокупаемости. Все команды получают деньги либо от спонсоров, либо из региональных бюджетов. Исходя из такой логики, можно и совсем без профессионального футбола остаться.


Вадим Багринцев
22 декабря 2016 года



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