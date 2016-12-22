Новости версия для печати В Орле прошел вечер памяти Евгения Примакова Патриарх российской политики, академик, выдающийся дипломат и человек, который перевернул ход истории нашей страны. Это всё о нем – о Евгении Максимовиче Примакове. Его не стало полтора года назад. И в память о бывшем премьере по всей стране проводятся так называемые «Примаковские чтения».



В Орле члены регионального правительства, депутаты, студенты и преподаватели вузов, общественники и люди творчества говорили не только о наследии Примакова, но и обсудили проблемы современности, многие из которых он предвидел.



В память о ярком ученом, неординарном политике, дипломате от Бога уже второй раз проводятся Примаковские чтения. В этом году международный форум открывал президент страны в конце ноября в Москве. Эстафету памяти принял и Орел.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Евгений Максимович оставил огромное интеллектуальное наследие в науке, государственном строительстве, во внешней политике, экономике, журналистике, внес огромный вклад в построение современной внешней и внутренней политики страны». В 1998 году, в разгар дефолта, он возглавил правительство. И фактически вытянул страну из кризиса. В 2001-м он у руля торгово-промышленной палаты. Сегодняшняя госконцепция промышленной политики – одна из его идей.

Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ: «Одно только имя Евгения Максимовича Примакова, кстати, совершенно независимо от тех должностей, которые он занимал, не просто открывало все двери, но и позволяло установить контакт с собеседником и многие вопросы решить гораздо быстрее, чем предполагалось». Свой взгляд был у него и на политику в регионах. В свое время губернатор Орловщины лично встречался с Примаковым. Его идеи – в его книгах. Памятный десятитомник академика теперь в Орле.



Собрание сочинений пополнило фонды и областной библиотеки, будут они доступны и будущим политологам и экономистам госуниверситета. К слову, Примаков повлиял и на орловское образование. Благодаря его совету развивать международную деятельность в регионах, у нас учится уже более тысячи студентов-иностранцев.





Надежда Невматулина

22 декабря 2016 года





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