Новости версия для печати Сегодня в Орле началась государственная приемка региональной системы обеспечения вызова экстренных служб Напомним, Орловщина реализует программу единого номера 112 с позапрошлого года. На эти нужды только из федерального бюджета поступило 64 миллиона рублей.



Система 112 должна объединить в единое коммуникационное пространство все экстренные службы региона. Из Москвы для приемки системы прибыли профильные специалисты МЧС России.



Помимо федеральных денег региону пришлось вложить с систему немало своих средств. Они пошли не только на программно-аппаратное обеспечение, но и на подготовку персонала. Всего подготовку прошли 388 сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, скорой медицинской помощи и аварийной газовой службы.





Иван Суверин

22 декабря 2016 года





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