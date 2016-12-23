Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
23.12.2016
8:54:10
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

Более 400 сотрудников УМВД будут следить за порядком в Орле в новогоднюю ночь и в период новогодних каникул

Наряды полицейских максимально приблизят к местам проведения массовых мероприятий. Такие решения приняты на заседании антитеррористической комиссии в администрации города.

В усиленный режим будет переведена работа линейного отдела МВД России по станции Орел. На вокзале и в поездах будут активизированы проверки и досмотры, в том числе, с участием кинолога. 
 
Сотрудники МЧС уже проводят проверки состояния противопожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей. Они будут дежурить в главных точках празднования, в том числе при запуске фейерверков. Также в городе проходят, и будут продолжаться до конца новогодних выходных, межведомственные рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой. В новогоднюю ночь в Орле будут дежурить пять пожарных частей и более ста человек личного состава.



Юлия Сулим
23 декабря 2016 года



На главную страницу


© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта