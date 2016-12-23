Более 400 сотрудников УМВД будут следить за порядком в Орле в новогоднюю ночь и в период новогодних каникул

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Более 400 сотрудников УМВД будут следить за порядком в Орле в новогоднюю ночь и в период новогодних каникулНаряды полицейских максимально приблизят к местам проведения массовых мероприятий. Такие решения приняты на заседании антитеррористической комиссии в администрации города.
В усиленный режим будет переведена работа линейного отдела МВД России по станции Орел. На вокзале и в поездах будут активизированы проверки и досмотры, в том числе, с участием кинолога.
Сотрудники МЧС уже проводят проверки состояния противопожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей. Они будут дежурить в главных точках празднования, в том числе при запуске фейерверков. Также в городе проходят, и будут продолжаться до конца новогодних выходных, межведомственные рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой. В новогоднюю ночь в Орле будут дежурить пять пожарных частей и более ста человек личного состава.
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