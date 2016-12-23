Новости версия для печати На десяти школах Орла появятся новые мемориальные доски Соответствующее решение принято на декабрьской сессии Городского совета народных депутатов.



Мемориальные доски призваны увековечить память ветеранов боевых действий, погибших на боевом посту. Это орловцы, несшие службу в Чеченской республике, Афганистане и других локальных конфликтах.





Юлия Сулим

23 декабря 2016 года





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