На десяти школах Орла появятся новые мемориальные доски

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пятница
23.12.2016
8:53:27
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На десяти школах Орла появятся новые мемориальные доскиСоответствующее решение принято на декабрьской сессии Городского совета народных депутатов.
Мемориальные доски призваны увековечить память ветеранов боевых действий, погибших на боевом посту. Это орловцы, несшие службу в Чеченской республике, Афганистане и других локальных конфликтах.
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