Новости версия для печати Подведены итоги смотра-конкурса на звание "Лучший государственный обвинитель года" Комиссией, в состав которой вошли как действующие работники, так и ветераны прокуратуры, оценивалось знание положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, умение оперативно и качественно реагировать на незаконные судебные решения, а также навыки поддержания гособвинения и ораторского искусства.



По итогам конкурса звания удостоена прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова. Лауреатами конкурса, занявшими второе место, стали прокурор Покровского района Николай Клёпов и заместитель Мценского межрайонного прокурора Светлана Косьянова, почётное третье место – у помощника прокурора Заводского района Орла Николая Рудого.





Евгения Костомарова

23 декабря 2016 года





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