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Сегодня в Орле обсудят вопросы развития промышленности региона

На заседании Координационного совета при губернаторе планируют подвести предварительные итоги работы промышленного комплекса, обсудить проблемы.

В частности, обсудят вопросы обращения с промышленными отходами. Кроме того, рассмотрят вопросы подготовки кадров по президентской программе и проблемы трудоустройства инвалидов. Не обойдется и без торжественного приятного момента.
На мероприятии состоится награждение победителей программы «100 лучших товаров России».


Татьяна Напольских
23 декабря 2016 года



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