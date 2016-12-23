Сегодня в Орле обсудят вопросы развития промышленности региона

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пятница
23.12.2016
11:43:02
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Сегодня в Орле обсудят вопросы развития промышленности регионаНа заседании Координационного совета при губернаторе планируют подвести предварительные итоги работы промышленного комплекса, обсудить проблемы.
В частности, обсудят вопросы обращения с промышленными отходами. Кроме того, рассмотрят вопросы подготовки кадров по президентской программе и проблемы трудоустройства инвалидов. Не обойдется и без торжественного приятного момента.
На мероприятии состоится награждение победителей программы «100 лучших товаров России».
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