Новости версия для печати Сегодня в Орле обсудят вопросы развития промышленности региона На заседании Координационного совета при губернаторе планируют подвести предварительные итоги работы промышленного комплекса, обсудить проблемы.



В частности, обсудят вопросы обращения с промышленными отходами. Кроме того, рассмотрят вопросы подготовки кадров по президентской программе и проблемы трудоустройства инвалидов. Не обойдется и без торжественного приятного момента.

На мероприятии состоится награждение победителей программы «100 лучших товаров России».





Татьяна Напольских

23 декабря 2016 года





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