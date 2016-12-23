Новости версия для печати Утверждена проектная документация новой дороги «Ярище-Городецкое» в Колпнянском районе Постановление подписано в правительстве области.



Согласно документу, это будет асфальтобетонная однополосная дорога протяженностью почти 8 км. Строить её будут семь месяцев. Стоимость объекта – больше 86 млн. рублей.





Татьяна Напольских

23 декабря 2016 года





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