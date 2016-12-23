Банк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные футбольным событиям 2017 и 2018 годов

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пятница
23.12.2016
11:44:50
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Банк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные футбольным событиям 2017 и 2018 годовЭто – ценные монеты с ограниченным тиражом.
Проведению в России Кубка конфедераций FIFA в 2017 году посвятили серебряную трехрублевую монету 925-й пробы. И золотую - номиналом 50 рублей. Весить такая монетка будет около 8 грамм золота 999 пробы.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года «отпечатан» в монетах как из драгоценного, так и из недрагоценных металлов. Номинал 3 и 25 рублей.
Кроме того, выпущены инвестиционные монеты.
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