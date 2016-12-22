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Руководитель Знаменского СГЦ награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»Указом Президента России генеральный директор ООО «Знаменский Селекционно-Генетический Центр» Елена Климова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Вадим Потомский выразил признательность главе Центра за успешное сотрудничество, активное участие в жизни региона, реализацию значимых инвестиционных и социальных проектов. Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Орловщины и добросовестный труд генерального директора ООО «Знаменский СГЦ» отмечен на самом высоком уровне.
«Эта первая в моей жизни государственная награда является признанием достижений всего коллектива Знаменского селекционно-гибридного центра», - отметила Елена Климова. В планах компании - развитие собственной розничной сети в Орле и районах области.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Орловской области.
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