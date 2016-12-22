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Руководитель Знаменского СГЦ награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заслуженную награду Елене Климовой сегодня вручил губернатор Орловской области, сообщается на Заслуженную награду Елене Климовой сегодня вручил губернатор Орловской области, сообщается на информационном портале Орловской области

Вадим Потомский выразил признательность главе Центра за успешное сотрудничество, активное участие в жизни региона, реализацию значимых инвестиционных и социальных проектов. Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Орловщины и добросовестный труд генерального директора ООО «Знаменский СГЦ» отмечен на самом высоком уровне.

«Эта первая в моей жизни государственная награда является признанием достижений всего коллектива Знаменского селекционно-гибридного центра», - отметила Елена Климова. В планах компании - развитие собственной розничной сети в Орле и районах области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Орловской области.