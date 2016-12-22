Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Блеск предновогоднего города. Орёл нарядился в гирлянды и ёлки. - Тихо закончить год не удалось. Депутаты на последней в уходящем году сессии обсудили один спорный вопрос. - Памяти «патриарха российской политики». В Орле прошли «Примаковские чтения».





Вести. Орёл

22 декабря 2016 года





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