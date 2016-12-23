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Огни большого праздника в Орле уже зажглись

Полным ходом идет подготовка к Новому году. Елки (а их в городе в этом году 117) - на своих местах, иллюминация подключена. Акцент в этом году, как и в прошлом, на свете и цвете. Обновилась и улица Ленина: там засверкало каждое четвертое дерево. Не отстают и предприниматели: настроение они создают в витринах магазинов. Оценить работу городских служб отправился глава администрации. Ответ держали главы районов.

Приближать главный зимний праздник в Орле начали еще в конце ноября - с установки центральной елки. Звезды, световые буквы, гирлянды – все на площади Ленина. Улица же Ленина – в новом свете. 40 деревьев одели в гирлянды. Туда-то первым делом и отправились проверяющие.

Андрей Усиков попросил напомнить «Зеленстрою», которые периодически проводят обрезку веток, что на деревьях по улице Ленина находятся световые украшения, за которые они тоже несут ответственность. Гирлянды на деревьях - безопасны, напряжение всего 24 вольта. Новогодняя Ленинская – подарок Орлу от спонсоров. С ними город и разделил пополам расходы на праздничное настроение. Всего потрачено 1 млн 600 тысяч рублей.

Световых люстр на Александровском мосту прибавилось. Четыре больших дополнили двенадцатью маленькими. Пока гирлянды еще подключают, власти делятся планами уже на следующий год: мосты – подсветить, парки и скверы - сделать уютнее.
Дмитрий Зуев, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Тротуары, озеленение, освещение – это основные моменты по всем скверам. Лавочки, урны – обязательно». 
Рекорды по количеству елок бьет Заводской район. Здесь их более 50 штук. А само здание администрации – пример для других. Энергосберегающая подсветка не только универсальна (подойдет для любого праздника), но и смонтирована за счет спонсоров.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Многие упрекнут нас, что центр украшается, а периферия – нет. К сожалению, бюджетных средств для того, чтобы украсить весь город за тот промежуток времени, что я нахожусь у власти, нет. Но я хочу уверить, что мы делаем все необходимое».
В Железнодорожном районе акцент сделан на функциональных украшениях. Все композиции можно использовать и на 9 мая, и на День города, и на Новый год. Но замечания все же есть. Андрей Усиков дал указание сделать подсветку памятника Алексею Ермолову.

Вдоль основных улиц - 150 световых консолей и 17 растяжек. Бизнес тоже на страже новогоднего настроения орловцев, которое создавали более полутора тысяч предпринимателей. Орел к Новому году готов, резюмировал глава города.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «В половину больше сделано от того, что было сделано в прошлом году. Год от года мы будем увеличиваем степень и масштабы украшения города как на Новый год, так и на другие праздники». 
До середины января наш город, как и вся страна, окунулся в сказку. Кстати, в этом году новогодних деревьев в Орле на 56 больше, чем в прошлом. А чтобы всех их найти и полюбоваться – отправляйтесь на прогулку.




Надежда Невматулина
23 декабря 2016 года



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