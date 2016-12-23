Новости версия для печати На территории орловского аэропорта прошли масштабные учения по ликвидации последствий крупного ДТП Помимо спасателей в тренировке участвовали медики, инспекторы ДПС и коммунальные службы. Сотрудники чрезвычайного ведомства во время учений смогли опробовать и новую технику.



Условная авария, о которой на пульт 112 сообщил «очевидец», уникального характера не носит. Таких ДТП на Орловщине бывает немало. Зато в учениях спасатели задействовали ряд технических новинок.

Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Подключены все системы, включая пожарно-спасательные подразделения, службы полиции, скорой медицинской помощи. В рамках данных учений были отработаны действия по спасению людей из заблокированных автомобилей, отработан вопрос эвакуации людей из пассажирского транспорта, который, по легенде, перевозил пассажиров и дальше не мог продолжать свое движение. Отработали вопросы, связанные с новой техникой». Пока спасатели орудуют гидравлическим инструментом в очаге условного ЧП, рядом снует юркий квадракоптер, передавая картинку прямо в ЦУКС МЧС. Место ДТП можно увидеть с высоты птичьего полета, а можно разглядеть каждого человека в отдельности. Снегоболотоход спасатели используют для езды по бездорожью в обход затора. Условных пострадавших одного за другим принимают врачи скорой помощи и центра медицины катастроф. Неподалеку все готово для приема санитарного бота МЧС.



Зимой 2012 года, когда в результате ЧП на трассе М-8 в заторах оказались блокированы тысячи людей, развертывание пунктов обогрева стало обязательной частью таких учений. И хотя обстановка в палатках по-походному аскетическая, здесь можно обогреться, получить горячее питье, подзарядить мобильник. Эвакуацией пострадавших тренировка не заканчивается. На этот раз спасатели отрепетировали даже освобождение проезжей части от поврежденных машин.









Иван Суверин

23 декабря 2016 года





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