На территории орловского аэропорта прошли масштабные учения по ликвидации последствий крупного ДТП

|
|
На территории орловского аэропорта прошли масштабные учения по ликвидации последствий крупного ДТППомимо спасателей в тренировке участвовали медики, инспекторы ДПС и коммунальные службы. Сотрудники чрезвычайного ведомства во время учений смогли опробовать и новую технику.
Условная авария, о которой на пульт 112 сообщил «очевидец», уникального характера не носит. Таких ДТП на Орловщине бывает немало. Зато в учениях спасатели задействовали ряд технических новинок.
Пока спасатели орудуют гидравлическим инструментом в очаге условного ЧП, рядом снует юркий квадракоптер, передавая картинку прямо в ЦУКС МЧС. Место ДТП можно увидеть с высоты птичьего полета, а можно разглядеть каждого человека в отдельности. Снегоболотоход спасатели используют для езды по бездорожью в обход затора. Условных пострадавших одного за другим принимают врачи скорой помощи и центра медицины катастроф. Неподалеку все готово для приема санитарного бота МЧС.
Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Подключены все системы, включая пожарно-спасательные подразделения, службы полиции, скорой медицинской помощи. В рамках данных учений были отработаны действия по спасению людей из заблокированных автомобилей, отработан вопрос эвакуации людей из пассажирского транспорта, который, по легенде, перевозил пассажиров и дальше не мог продолжать свое движение. Отработали вопросы, связанные с новой техникой».
Зимой 2012 года, когда в результате ЧП на трассе М-8 в заторах оказались блокированы тысячи людей, развертывание пунктов обогрева стало обязательной частью таких учений. И хотя обстановка в палатках по-походному аскетическая, здесь можно обогреться, получить горячее питье, подзарядить мобильник. Эвакуацией пострадавших тренировка не заканчивается. На этот раз спасатели отрепетировали даже освобождение проезжей части от поврежденных машин.
На главную страницу