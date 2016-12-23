Новости версия для печати Горсовет: Питание школьников в Орле в 2017 году оплатят за счет денег по наказам избирателей В городской казне средств по этой строчке недостаточно.



Город должен поставщикам 70 миллионов рублей.

Артем Митасов, заместитель главы администрации г. Орла: «По мере исполнения городского бюджета администрация города Орла примет все возможные меры, чтобы данную кредиторскую задолженность минимизировать. Единственное, скажу, что полностью кредиторскую задолженность не удастся погасить. Соответственно мы будем гасить ее в январе-феврале следующего года».





Анна Боева

23 декабря 2016 года





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