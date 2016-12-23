Горсовет: Питание школьников в Орле в 2017 году оплатят за счет денег по наказам избирателей

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пятница
23.12.2016
12:41:49
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Горсовет: Питание школьников в Орле в 2017 году оплатят за счет денег по наказам избирателейВ городской казне средств по этой строчке недостаточно.
Город должен поставщикам 70 миллионов рублей.
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