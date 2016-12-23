Новости версия для печати В Орле в переулке Пищевом могут быть построены жилые дома Главный архитектор Орловской области просил исключить из санитарно-защитных зон два участка в переулке Пищевом. Этот вопрос был рассмотрен на состоявшейся вчера сессии Горсовета.



Ваагн Вермишян, главный архитектор Орловской области: «Там есть примыкающий к микрорайону «Ботаника» участок, который раньше был известен как промышленная зона, но последние лет 25 они не использовали этот участок, и он находится в заброшенном состоянии». Но за этим предложением народные избранники увидели перспективу роста микрорайона «Ботаника».

Тимур Нерушев, депутат орловского Городского совета: «На трех гектарах разместится до сорока тысяч квадратных метров, и мы получим с вами порядка тысячи машин. Мы знаем, что в районе «Ботаника» очень плохая транспортная ситуация, и люди не могут ни заехать, ни выехать». Александр Головин, депутат орловского городского совета: «Я абсолютно непротив, чтобы там была жилая застройка, наверное, это правильно. Но решать транспортную структуру нам просто необходимо». Депутаты даже спросили у потенциальных застройщиков, готовы ли они нести социальные обязательства – вложить деньги в транспортную развязку. Часть депутатского корпуса предложила не спешить с принятием решения и перенести вопрос на январскую сессию. Но в итоге – большинство проголосовали «за». А орловская мэрия обязалась разработать новую транспортную схему.



Также народные избранники одобрили изменения в правила застройки нескольких участков в городе. Например, новые дома могут скоро появиться на участке в районе Лескова, бульвара Победы и Полесской. Город давно думает над расселением нескольких старых домов в том районе.





Анна Боева

23 декабря 2016 года





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