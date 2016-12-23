Новости версия для печати Вадим Потомский попросил силовиков активнее работать над делами, связанными с хищениями в ходе работ на «юбилейных» объектах Глава региона выразил надежду, что деньги будут возвращены в казну региона.



«Взять многопрофильный медцентр. Нам на его достройку нужно 400 млн. — и мы бы привели его в идеальное состояние, — заявил Потомский. — Сегодня нам Силуанов, министр финансов, вместе с Вероникой Скворцовой, министром здравоохранения, дал дополнительные деньги, но эти деньги “окрашены” — они на оборудование. Как мы будем приобретать оборудование, если у нас ремонтные работы не закончены? Я постараюсь договориться, чтобы они были направлены на строительную часть. Если дал Минфин, решение принято, то какая разница? Многопрофильный медцентр нам сегодня очень нужен».





Татьяна Курбатова

23 декабря 2016 года





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