В Ливнах открылся диализный центр

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пятница
23.12.2016
14:49:59
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В Ливнах открылся диализный центрТам установлено 8 аппаратов "искусственная почка" японского производства, организована многоступенчатая система очистки воды, необходимой для проведения гемодиализа.
Помощь уже получает 21 человек. При необходимости количество пациентов может быть увеличено до 48.
Больные с хронической почечной недостаточностью, напомним, должны проходить процедуры диализа в течение всей жизни три раза в неделю. Длительность каждой процедуры составляет 3-4 часа.
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