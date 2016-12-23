Новости версия для печати В Ливнах открылся диализный центр Там установлено 8 аппаратов "искусственная почка" японского производства, организована многоступенчатая система очистки воды, необходимой для проведения гемодиализа.



Помощь уже получает 21 человек. При необходимости количество пациентов может быть увеличено до 48.



Больные с хронической почечной недостаточностью, напомним, должны проходить процедуры диализа в течение всей жизни три раза в неделю. Длительность каждой процедуры составляет 3-4 часа.





Татьяна Курбатова

23 декабря 2016 года





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