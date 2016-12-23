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В Орле при пожаре в частном жилом доме на улице Медведева погиб человек

Орловский пожарный надзор бьет тревогу – в городе участились случаи гибели людей в нетрезвом состоянии на пожарах. Очередная трагедия случилась накануне вечером.

Спасать прибывшим на место пожара медикам, увы, никого не пришлось. По словам огнеборцев, потерпевший, немолодой мужчина, погиб задолго до того, как пожар заметили жители ближайших домов. Последние сообщили органам дознания: днем они видели соседа, который был явно был подшофе.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что дом принадлежит двух хозяевам и состоит из двух частей, и в одной из частей дома происходит горение открытым пламенем. В ходе ликвидации пожара в комнате на кровати был обнаружен, к сожалению, погибший мужчина. Хотелось бы обратиться к жителям города Орла и напомнить о недопустимости курения в нетрезвом состоянии в помещениях, квартирах. За текущую неделю это уже третий случай».
После беглого осмотра помещения пожарные выяснили: засыпать с сигаретой мужчине уже случалось не раз. На это указывают характерные прогары на диване и постельных принадлежностях в коридоре, куда огонь пожара не дошел. Как видно, в прошлый раз все сошло с рук, но выводов хозяин дома так и не сделал, за что и поплатился.


Иван Суверин
23 декабря 2016 года



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