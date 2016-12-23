Спасателям пришлось извлекать зажатого в автомобиле в результате ДТП водителя

|
|
Спасателям пришлось извлекать зажатого в автомобиле в результате ДТП водителяСерьезная авария случилась в четверг вечером в Урицком районе. Участниками ДТП стали «Лада» 12-й модели и грузовая иномарка.
Столкновение двух автомобилей случилось на 15-м километре автодороги Орел-Брянск. Водителя «Лады», зажатого в салоне своей машины, с трудом удалось извлечь подоспевшим спасателям.
Инспекторы отметили большой износ некогда шипованой резины «Лады». Между тем, на дороге в момент ДТП наблюдался гололед. По предварительным данным, водитель легковушки получил тяжкие телесные повреждения. Пока на месте ДТП шли аварийные работы и следственные действия, на трассе Орел-Брянск возникла внушительная пробка.
На главную страницу