Новости версия для печати Спасателям пришлось извлекать зажатого в автомобиле в результате ДТП водителя Серьезная авария случилась в четверг вечером в Урицком районе. Участниками ДТП стали «Лада» 12-й модели и грузовая иномарка.



Столкновение двух автомобилей случилось на 15-м километре автодороги Орел-Брянск. Водителя «Лады», зажатого в салоне своей машины, с трудом удалось извлечь подоспевшим спасателям.



Инспекторы отметили большой износ некогда шипованой резины «Лады». Между тем, на дороге в момент ДТП наблюдался гололед. По предварительным данным, водитель легковушки получил тяжкие телесные повреждения. Пока на месте ДТП шли аварийные работы и следственные действия, на трассе Орел-Брянск возникла внушительная пробка.





Иван Суверин

23 декабря 2016 года





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