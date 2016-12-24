Новости версия для печати В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка молодого московского анималиста Сергея Строганова Художник представляет краткие сюжеты, несущие определенный нравственный урок. Эти рисунки написаны по басням Эзопа и Лафонтена. А животные наделены вполне человеческими эмоциями, но в то же время, будучи все-таки представителями фауны, живут своей собственной жизнью.



Чтобы не раскрывать все карты сразу тем, кто пришел, открытие выставки началось в вестибюле. Через несколько минут, заинтересованные зрители оказались в литературном зоопарке. Целая серия рисунков посвящена басням Эзопа и Лафонтена, для тех, кто подзабыл сюжет, есть специальные аннотации. И сразу становится понятно, почему выставка называется «Отражения». Чтобы не раскрывать все карты сразу тем, кто пришел, открытие выставки началось в вестибюле. Через несколько минут, заинтересованные зрители оказались в литературном зоопарке. Целая серия рисунков посвящена басням Эзопа и Лафонтена, для тех, кто подзабыл сюжет, есть специальные аннотации. И сразу становится понятно, почему выставка называется «Отражения». Владимир Ермаков, писатель: «Это какие-то разумные существа, на которых люди смотрят с восторженным недоумением, такое впечатление, что они узнают в них что-то свое, и вот это обратное отражение помогает обнаружить в себе больше хорошего». А рядом просто симпатичные животные, которые каждый день находятся рядом с нами. Работы Сергея Строганова невероятный по размаху пример современного искусства. Не сразу понимаешь, что все они выполнены простым и цветными карандашами, ведь они крайне редко становится основным инструментом в руках художника. Безусловная любовь, уважение и преданность природе читаются в каждой их этих работ. Тщательно прорисованные детали, выразительные глаза. Это стиль теперь называют гиперреализм. По словам самого художника, на этой выставке есть три картины, которые могут исполнять желания, и это уже подтверждено временем, потому что выставка путешествует по стране больше года. К картине, на которой изображена кошка с голубыми глазами, можно прикоснуться и загадать желание, и эта работа по совместительству является талисманом самого Сергея Строганова. Попросить о том, чтобы мечты сбылись можно еще у лисы. Ведь под новый год случаются всякие чудеса. Сергей Строганов как анималист работает уже 6 лет, и за это время его работы не раз удостаивались наград на Российской неделе искусств, а так же на неделе искусств в Португалии. Образы созданные им так и просятся на большой экран в мультфильмы, и Сергей жаждет экспериментов.

Сергей Строганов, автор выставки: «В мультипликации, к сожалению, я себя не попробовал, но почему бы нет, я открыт для предложений».



В этом году выставка «Отражения» получила признание Российской Академии художеств. Благодарственное письмо написал Зурабом Церетели, который выразил слова поддержки и напутствия талантливому художнику. Выставка будет открыта целый месяц, и лучше всего идти туда вместе с детьми.





Эва Стасюлевич

23 декабря 2016 года





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