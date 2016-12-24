Новости версия для печати Молодые орловские парламентарии провели первое заседание в новом созыве На первом заседании был выбран председатель.



В работе первого заседания Молодежного парламента орловской области приняли участие их старшие коллеги: председатель Облсовета Леонид Музалевский и в прошлом член молодежного парламента, а ныне депутат Облсовета – Юлия Мальфанова. На первом заседании начинающие парламентарии выбрали председателя. Им стал Леонид Морозов.





Ольга Селиверстова

23 декабря 2016 года





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