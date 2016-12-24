Молодые орловские парламентарии провели первое заседание в новом созыве

|
суббота
24.12.2016
17:35:26
|
|
Молодые орловские парламентарии провели первое заседание в новом созывеНа первом заседании был выбран председатель.
В работе первого заседания Молодежного парламента орловской области приняли участие их старшие коллеги: председатель Облсовета Леонид Музалевский и в прошлом член молодежного парламента, а ныне депутат Облсовета – Юлия Мальфанова. На первом заседании начинающие парламентарии выбрали председателя. Им стал Леонид Морозов.
На главную страницу
|© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта