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Сбор налогов растет, а количество налоговых проверок уменьшается

Предварительные итоги года подвели в налоговой службе на заседании Общественного совета.

Сто три процента к плановым цифрам составил сбор НДФЛ в 2016 году, а вот налог на прибыль вырос на 12 процентов. Об этом на заседании общественного Совета рассказал глава региональной налоговой инспекции Сергей Маркевич. Значительно активизировалась работа по легализации зарплат и сокращению недоимки, повысились и сборы в бюджеты разных уровней.
Сергей Маркевич, руководитель управления ФНС РФ по Орловской области: «Никто не жаловался на то, что его предприятие попало в проверочные мероприятия по необъективным причинам. Поэтому считаю, что на сегодняшний день мы выполняем те требования, которые перед нами ставит руководитель Федеральной налоговой службы и выполняем все требования в рамках закона».
Что касается следующего года, то с 1 июля 2017-го заработает новый порядок применения контрольно-кассовой техники, с ним можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
 



Ольга Селиверстова
23 декабря 2016 года



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