Новости версия для печати Сегодня Орловский академический театр имени И.С.Тургенева официально начал сезон Как говориться, лучше поздно, чем никогда. История с затянувшимся ремонтом стала «притчей во языцех» и длилась несколько лет. И вот наконец-то в театре тепло, светло, празднично и, главное, слышится детский смех. Новый театральный сезон открыла сказка «Волшебное кольцо».



Эпопея с капитальным ремонтом и устранением недоделок подошла к концу. Кое-какие проблемы все-таки остались, но в праздничные дни о них говорить не хочется. Сегодня в театре очень тепло, и греют не только батареи.

Игорь Черкашин, художественный руководитель Орловского государственного академического театра им. Тургенева: «Полный зал детей, полное фойе, предновогодняя суета. Показ спектакля предваряет интермедия вокруг елки». Это первая новогодняя интермедия под елкой в обновленных стенах. И дети, и взрослые, соскучились по своему театру точно так же как по любимому празднику. И артисты стараются сделать так, чтобы весь следующий год прошел так же легко и весело.

Юлия Некрасова, артистка Орловского государственного академического театра им. Тургенева: «Мы хотим поздравить всех, особенно маленьких жителей города Орла с нашей премьерой. Приходите к нам обязательно. У нас очень яркий, веселый, музыкальный спектакль. Я думаю, мы всем поднимем настроение, во всяком случае, нам всем этого очень хочется». Музыку к спектаклю «Волшебное кольцо» написал московский композитор Егор Шашин, это уже вторая его совместная работа с нашим театром. Сегодня это один из самых востребованных детских композиторов в стране.

Егор Шашин, композитор: «У меня 22 сказки идут по стране в тридцати театрах, пока – детские. Хотя уже есть «Маугли», там уже 12+, есть «Вечера на хуторе»». Автор музыки пообещал остаться на премьеру. Кстати, все январские и февральские дни будут ими насыщены. Театр плотно работал и с другим композитором, который пишет музыку уже для взрослых, Владимиром Баскиным. Как рассказал Игорь Черкашин, большая сцена для взрослых откроется постановкой «Первая любовь» по произведению Тургенева. Там прозвучат романсы, тексты к которым, как, впрочем, и либретто к «Волшебному кольцу», написал Евгений Муравьев.



Двери Орловского акдемического театра снова распахнуты для всех. Актеры, не в пример зданию, в простое не были, усиленно репетируя. Впереди зрителей и поклонников театра ждет много интересного.









Эва Стасюлевич

23 декабря 2016 года





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