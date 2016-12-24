Отменено решение суда о прекращении уголовного преследования жителя Ливенского района, осуждённого за побои 9-летнему ребёнку

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Отменено решение суда о прекращении уголовного преследования жителя Ливенского района, осуждённого за побои 9-летнему ребёнкуВ марте этого года мужчина был признан виновным и получил 4 месяца исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10 % из заработка.
Согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс, вступившим в силу 15 июля, уголовно наказывается нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших боль, но не повлекших лёгкий вред здоровью, в отношении близких людей. С учётом такого изменения законодательства, осуждённый обратился в суд с ходатайством об освобождении его от наказания, ссылаясь на отсутствие родства с потерпевшим.
Суд согласился с доводами заявителя, но упустил то обстоятельство, что осуждённый длительное время проживал с матерью мальчика, вёл общее хозяйство. Ливенская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, которое после рассмотрения было удовлетворено постановлением коллегии по уголовным делам Орловского областного суда. В удовлетворении ходатайства осуждённому отказано, постановление суда первой инстанции отменено.
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