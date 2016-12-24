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суббота
24.12.2016
17:30:25
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 17:20 на телеканале «Россия».
- Жертва курения. В огне погиб мужчина. Судя по следам на диване, с сигаретой в руках он засыпал не однократно.
- Чрезвычайное ведомство подвело итоги года. Режим повышенной готовности в 2016-м объявлялся трижды.
- Новый год в обновленных стенах. В Орловском академическом театре им. Тургенева начались праздничные интермедии и спектакли.
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