Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 17:20 на телеканале «Россия».



- Жертва курения. В огне погиб мужчина. Судя по следам на диване, с сигаретой в руках он засыпал не однократно.



- Чрезвычайное ведомство подвело итоги года. Режим повышенной готовности в 2016-м объявлялся трижды.



- Новый год в обновленных стенах. В Орловском академическом театре им. Тургенева начались праздничные интермедии и спектакли.

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Вести. Орёл

23 декабря 2016 года





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