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Орловские школьники примут участие в новогодних представлениях

В первую очередь это победители олимпиад, конкурсов, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Так в начале января 30 ребят из областного центра побывают на главной ёлке страны в Кремле.

Об этом рассказал начальник городского управления образования Александр Шатохин: «Более 300 детей примут участие в губернаторской (27 декабря) и муниципальной (28 декабря) ёлках, которые соответственно пройдут в мегакомплексе ГРИНН и городском центре культуры. «Новогодний хоровод» для 160 детей организует 28 декабря и горком профсоюзов работников образования в помещения дома творчества №3 Заводского района. Праздники для детей и членов профсоюза работников системы образования пройдут для 600 детей в период с 3 по 5 января 17 года. Еще 250 детей станут участниками новогодних праздников, проводимых обкомом профсоюзов. Педагогические коллективы, воспитанники 8 центров и домов детского творчества в соответствии с планами работы планируют проведение новогодних праздников, различных конкурсных программ, занятий в детских объединениях, в которых примут участие более 10 тысяч детей и подростков. Отмечу, что центры и дома детского творчества в период зимних каникул готовят новогодние утренники не только для учащихся и воспитанников учреждение дополнительного образования, но и для всех детей, желающих принять в них участие».

В период зимних каникул в Орле будут работать и все спортивные секции. В них сегодня занимаются около 1800 ребят. Также этой зимой для детей организуют соревнования «Веселые старты» и турниры по настольному теннису, а при благоприятных погодных условиях - катание на лыжах и коньках по месту жительства.


Юлия Сулим
23 декабря 2016 года



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