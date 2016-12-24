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суббота
24.12.2016
17:31:29
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25 декабря в областной библиотеке состоится презентация новой книги Татьяны Грибановой «Не трын-трава»Татьяна Грибанова - лауреат литературных премий, орловский поэт и прозаик.
Книга – простая и эмоциональная, в лучших традициях фольклорного повествования. Презентация начнется в 14 часов. Приглашаются все любители орловской прозы.
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