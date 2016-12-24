Новости версия для печати 25 декабря в областной библиотеке состоится презентация новой книги Татьяны Грибановой «Не трын-трава» Татьяна Грибанова - лауреат литературных премий, орловский поэт и прозаик.



Книга – простая и эмоциональная, в лучших традициях фольклорного повествования. Презентация начнется в 14 часов. Приглашаются все любители орловской прозы.





Татьяна Напольских

24 декабря 2016 года





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