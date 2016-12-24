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Губернатор Орловской области вручил награды победителям Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»Церемония награждения состоялась 23 декабря в рамках заседания Координационного совета по промышленности региона.
В списке награжденных предприятия, которые в этом году выпустили высококачественную продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке. Это АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Гамма», АО «Ливнынасос», ЗАО «Протон-Электротекс», ОАО «Орловский хлебокомбинат», АО «Завод сыродельный Ливенский», ООО «Добрая вода».
Кроме того, диплом лауреата конкурса получил Орловский государственный университет экономики и торговли. Вуз был отмечен за предоставление образовательных услуг в системе среднего профессионального образования, сообщает информационный портал Орловской области
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