Новости версия для печати Губернатор Орловской области вручил награды победителям Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» Церемония награждения состоялась 23 декабря в рамках заседания Координационного совета по промышленности региона.



В списке награжденных предприятия, которые в этом году выпустили высококачественную продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке. Это АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Гамма», АО «Ливнынасос», ЗАО «Протон-Электротекс», ОАО «Орловский хлебокомбинат», АО «Завод сыродельный Ливенский», ООО «Добрая вода».

Кроме того, диплом лауреата конкурса получил Орловский государственный университет экономики и торговли. Вуз был отмечен за предоставление образовательных услуг в системе среднего профессионального образования, сообщает Кроме того, диплом лауреата конкурса получил Орловский государственный университет экономики и торговли. Вуз был отмечен за предоставление образовательных услуг в системе среднего профессионального образования, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

24 декабря 2016 года





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