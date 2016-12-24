В областном выставочном центре открылась выставка орловского художника Николая Силаева

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суббота
24.12.2016
17:30:27
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В областном выставочном центре открылась выставка орловского художника Николая СилаеваЭкспозиция посвящена 65-летию известного живописца и графика.
В экспозиции представлено более 100 работ, которые написаны мастером в разные годы. Здесь можно увидеть природу Орловского края, малые города, храмы, портреты, иллюстрации к произведениям писателей И. С. Тургенева и Н. С. Лескова.
С юбилеем и открытием выставки Николая Силаева поздравил первый зам. губернатора и председателя Правительства Орловской области Александр Бударин. Он вручил юбиляру Почетную грамоту губернатора Орловской области за вклад в развитие художественного творчества.
Выставка работ художника продлится до конца января 2017 года, сообщает информационный портал Орловской области.
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