Новости версия для печати В Мценском районе 16 детей-сирот получили новое жилье Торжественное вручение ключей состоялось 22 декабря в деревне Башкатово Мценского района.



Дети - сироты получили жилье в новостройке. Поручение приобретать жилье для этой категории граждан на первичном рынке дал губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Счастливых обладателей собственного жилья поздравили зам. руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Елена Малыхина, а также депутаты райсовета, представители местной общественности.

Вместе с ключами в подарок новоселы получили кукол-оберегов, сделанных руками мценского мастера, как символ домашнего очага и уюта.

Новый жилой дом расположен в центре поселка, недалеко есть школа и ДК. Квартиры отличаются хорошей планировкой.

За последние четыре года в районе благоустроенным жильем были обеспечены 38 выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает За последние четыре года в районе благоустроенным жильем были обеспечены 38 выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

24 декабря 2016 года





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