В Мценском районе 16 детей-сирот получили новое жилье

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В Мценском районе 16 детей-сирот получили новое жильеТоржественное вручение ключей состоялось 22 декабря в деревне Башкатово Мценского района.
Дети - сироты получили жилье в новостройке. Поручение приобретать жилье для этой категории граждан на первичном рынке дал губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Счастливых обладателей собственного жилья поздравили зам. руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Елена Малыхина, а также депутаты райсовета, представители местной общественности.
Вместе с ключами в подарок новоселы получили кукол-оберегов, сделанных руками мценского мастера, как символ домашнего очага и уюта.
Новый жилой дом расположен в центре поселка, недалеко есть школа и ДК. Квартиры отличаются хорошей планировкой.
За последние четыре года в районе благоустроенным жильем были обеспечены 38 выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает информационный портал Орловской области
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