Судебные приставы: чтобы из разряда водителей не перейти в пешеходы, лучше вовремя оплатить долги

|
понедельник
26.12.2016
2:39:05
|
|
Судебные приставы: чтобы из разряда водителей не перейти в пешеходы, лучше вовремя оплатить долгиЗа 11 месяцев этого года вынесено 1746 постановлений об ограничении прав орловских должников на управление транспортными средствами.
Проверить свои долги может каждый. Банк данных исполнительных производств – в свободном доступе. Сделать это нужно и тем, кто собирается отдыхать за пределами страны. Ведь даже десятитысячная задолженность может «закрыть границу».
На главную страницу
|© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта