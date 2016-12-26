Новости версия для печати Судебные приставы: чтобы из разряда водителей не перейти в пешеходы, лучше вовремя оплатить долги За 11 месяцев этого года вынесено 1746 постановлений об ограничении прав орловских должников на управление транспортными средствами.



Проверить свои долги может каждый. Банк данных исполнительных производств – в свободном доступе. Сделать это нужно и тем, кто собирается отдыхать за пределами страны. Ведь даже десятитысячная задолженность может «закрыть границу».





Татьяна Напольских

25 декабря 2016 года





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