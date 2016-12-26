Новости версия для печати «Новогодняя сказка» развернулась в миграционном управлении орловской полиции Именно так назвали выставку творческих работ.



Около сотни поделок претендовали на то, чтобы попасть на выставку. Победителем был признан символ наступающего года в исполнении начальника отдела адресно-справочной работы Анастасии Черкасовой. Работы украсят помещение приема граждан.





Татьяна Напольских

25 декабря 2016 года





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