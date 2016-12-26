«Новогодняя сказка» развернулась в миграционном управлении орловской полиции

|
понедельник
26.12.2016
2:39:19
|
|
«Новогодняя сказка» развернулась в миграционном управлении орловской полицииИменно так назвали выставку творческих работ.
Около сотни поделок претендовали на то, чтобы попасть на выставку. Победителем был признан символ наступающего года в исполнении начальника отдела адресно-справочной работы Анастасии Черкасовой. Работы украсят помещение приема граждан.
На главную страницу
|© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта