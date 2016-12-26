Новости версия для печати В этом году в безопасность дорожного движения в регионе было вложено почти 100 млн. рублей ГИБДД подводит итоги уходящего года.



Эти деньги пошли на освещение дорог. Построено 5 км линий электроосвещения по направлению «Разбегаевка-Васильевка». Кроме того, закуплено 15 комплексов фото-видео-фиксации «Поток-ПДД». Особое внимание уделялось оборудованию пешеходных переходов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечено более 11 тысяч водителей. К слову, за нарушения штрафовали не только водителей, но и пешеходов. Административные протоколы составлены на 21 тысячу человек.





Татьяна Напольских

26 декабря 2016 года





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