Новости версия для печати С 26 декабря проездные «Для учащихся» и «Для пенсионеров» будут выдаваться и пополняться по новым условиям 60 поездок на автобус, троллейбус, трамвай будут стоить 300 рублей – отдельно на каждый вид транспорта. «Сдвоенный» - на трамвай и троллейбус – 400 рублей.



ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 08.12.16 г. внесены изменения в порядок пользования и стоимость проездных билетов. Проездные билеты «Для учащихся» и «Для пенсионеров» будут выдаваться и пополняться, начиная с 26.12.16 г. по новым условиям: • на «автобус»: 60 поездок на 30 календарных дней – 300 рублей; • на «троллейбус»: 60 поездок на 30 календарных дней – 300 рублей; • на «трамвай»: 60 поездок на 30 календарных дней – 300 рублей; • на «трамвай и троллейбус»: 60 поездок на 30 календарных дней – 400 руб. В дальнейшем, продление проездного «Для пенсионеров» и «Для учащихся» будет возможно только по истечении 30 дней после пополнения. При каждом новом пополнении, остаток поездок на следующий период не переносится. Проездные билеты «Для граждан» на автотранспорт отменены. Проездные билеты «Для граждан» на электротранспорт сохраняются: • на 1 вид электротранспорта (трамвай или троллейбус) – 600 руб., • на два вида (трамвай и троллейбус) – 700 руб. Пополнение проездных билетов «Для граждан» на электротранспорт без смены типа транспорта будет осуществляться согласно графику работы: • в период с 15.12.16 г. по 12.01.17 г. в ПАО «Сбербанк» г.Орла. • в период с 19.12.16 г. по 12.01.17 г. в отделениях Почты России. • с 15.12.16 по 30.12.16 г. (кроме сб. и вс.) в АО «РИЦ Орловской области» по адресам: г.Орел, ул.2-я Курская, д.34 (Сбербанк) и ул.Брестская, д.8, пом.102. • 04, 05, 06 января 2017 г. с 10.00 до 16.00 в АО «РИЦ Орловской области» по адресу: г.Орел, ул.2-я Курская, д.34 (Здание Сбербанк). Пополнение проездных билетов «Для граждан» при смене типа транспорта с автотранспорта на электротранспорт будет осуществляться в период с 26.12.16 г. по 12.01.17. по вышеуказанным адресам. • Вы можете сменить тип транспорта на электротранспорт на существующем цифровом носителе проездных билетов «Для граждан» (с 26.12.2016 г.) или приобрести цифровой носитель ЕТК номиналом 20/ 40/ 60 поездок по 100 руб. (без возврата цифрового носителя «Для граждан») или по акционной стоимости за 5 руб. до 28.02.17 г. при возврате цифрового носителя «Для граждан» (в последнем случае на носителе не должно быть видимых дефектов). Учащийся или пенсионер вправе приобрести по одному цифровому носителю на каждый тип транспорта: один цифровой носитель на автотранспорт (только автобус) и один цифровой носитель на электротранспорт: или троллейбус, или трамвай, или трамвай/троллейбус.

Выдача новых ЕСПБ гражданам, ранее ЕСПБ не получавшим, будет осуществляться в период с 23.12.2016 г.





Татьяна Напольских

26 декабря 2016 года





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