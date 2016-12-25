Новости версия для печати Вести. Орёл. События недели. 25.12.2016 - Праздник к нам приходит… До нового года осталось меньше недели. - Как сохранить в праздники не только ясность ума, но и жизнь? Тайный убийца - суррогатный алкоголь. - В Победе есть и его заслуга. На Орловщине открыли бюст легендарному разведчику Илье Старинову. - Не губите, мужики. Орловские футболисты написали обращение к президенту РФС.









Вести. Орёл

25 декабря 2016 года





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