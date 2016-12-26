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Губернатор Орловской области выразил соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

Среди погибших выпускники Орловского института культуры.

От имени жителей Орловской области и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. 
 
Жертвами крушения стали 92 человека, среди которых трое орловцев - выпускники Орловского государственного института культуры. Это Борис Рашидович Сулейманов, Дмитрий Николаевич Литвяков, Аркадий Аркадьевич Узловский.  Мы разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Семьям погибших орловцев будет оказана вся необходимая поддержка.
 
Губернатор Орловской области
Вадим Потомский.
Среди пассажиров самолета была глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.
 
Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
 
Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что на этом борту летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.
 
Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту Ту-154: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.
 
Самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров в утром 5:40 после взлета из Адлера. В Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, чтобы поздравить с Новым годом российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.
 
Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. 



Орловское Информбюро
25 декабря 2016 года



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