Губернатор Орловской области выразил соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

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понедельник
26.12.2016
2:39:12
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Губернатор Орловской области выразил соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным моремСреди погибших выпускники Орловского института культуры.
Среди пассажиров самолета была глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.
Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что на этом борту летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.
Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту Ту-154: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.
Самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров в утром 5:40 после взлета из Адлера. В Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, чтобы поздравить с Новым годом российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.
Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.
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