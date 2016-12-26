Новости версия для печати Коллектив Орловского института культуры глубоко скорбит в связи с гибелью своих выпускников Трагедия произошла рано утром 25 декабря 2016 года. На борту самолёта ТУ-154 находились артисты Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, направлявшиеся в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом и Рождеством российских военнослужащих.



Среди погибших - выпускники кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский.







Память погибших в авиакатастрофе выпускников почтут 26 декабря в 10 часов 15 минут в Орловском государственном институте культуры.





Орловское Информбюро

25 декабря 2016 года





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