Коллектив Орловского института культуры глубоко скорбит в связи с гибелью своих выпускников

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Коллектив Орловского института культуры глубоко скорбит в связи с гибелью своих выпускниковТрагедия произошла рано утром 25 декабря 2016 года. На борту самолёта ТУ-154 находились артисты Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, направлявшиеся в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом и Рождеством российских военнослужащих.
Среди погибших - выпускники кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский.
Память погибших в авиакатастрофе выпускников почтут 26 декабря в 10 часов 15 минут в Орловском государственном институте культуры.
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