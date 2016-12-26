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Орловщина скорбит со всей страной

В России сегодня День траура. Накануне авиакатастрофа в небе над Черным морем унесла жизни 92 россиян. На борту ТУ-154 были три выпускника орловского института культуры.

Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков и наш земляк, орловчанин Аркадий Узловский. Ребята были гордостью вуза, ведь для многих исполнителей, ансамбль им. А. В. Александрова – не досягаемая профессиональная высота. 
 
Заведующая кафедрой ОГИК Людмила Малацай для ребят стала творческой мамой, за годы учебы они дали сотни концертов, где звучали прекрасные мужские голоса. 
Людмила Малацай, заведующая кафедрой хорового дирижирования Орловского государственного института культуры: «Это люди, которые горели этим делом. Горели тем, чем они занимаются, они верили в то, что они делают. Когда в Крыму, на одной из встреч между главами государств, услышали этот коллектив, то его назвали «поющим оружием». Оно так и есть. В этом сила и мощь нашей армии».
Все же в прославленном коллективе из сорока девяти исполнителей – шесть человек выпускники орловского вуза. К счастью, еще троих судьба пощадила, они летели другим рейсом. В стране в память обо всех погибших приспущены государственные флаги. 
 
Сегодня в 10:15 в Орловском институте культуры соберутся сокурсники, педагоги, чтобы почти память молодых и талантливых ребят, жизнь которых оборвалась на самом взлете...





Анна Боева
26 декабря 2016 года



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