Налетчики, совершившие разбойное нападение и двойное убийство в Железнодорожном районе, приговорены к длительным тюремным срокам

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понедельник
26.12.2016
14:58:12
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Налетчики, совершившие разбойное нападение и двойное убийство в Железнодорожном районе, приговорены к длительным тюремным срокамДерзкое и жестокое преступление было совершено в августе 2015 года на улице Паровозной.
Избитых до полусмерти людей в доме обнаружили соседи. Одному из троих пострадавших пережить налет и не удалось. Он скончался от жестоких побоев прямо на месте преступления. Хозяйка дома и ее гость с многочисленными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Тем временем в больнице скончалась хозяйка дома.
Преступники, между тем, были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже и не подумали «залечь на дно», как того требовала криминальная логика. Мобилизация всех сил уголовного розыска не понадобилась. Подозреваемых задержал обычный полицейский патруль.
Данные, собранные следствием, легли в основу обвинительного заключения.
Коллегия присяжных признала подозреваемых виновными, а областной суд вынес им довольно жесткий приговор.
В пользу родственников погибших суд взыскал с убийц 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда, а также около 60-и тысяч на возмещение нанесенного материального ущерба.
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