Новости версия для печати Налетчики, совершившие разбойное нападение и двойное убийство в Железнодорожном районе, приговорены к длительным тюремным срокам Дерзкое и жестокое преступление было совершено в августе 2015 года на улице Паровозной.



Избитых до полусмерти людей в доме обнаружили соседи. Одному из троих пострадавших пережить налет и не удалось. Он скончался от жестоких побоев прямо на месте преступления. Хозяйка дома и ее гость с многочисленными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Никита Сущенко, сотрудник пресс-службы УМВД: «Розыск преступников начали оперативники уголовного. Все наряды, несущие службу, также были сориентированы на розыск подозреваемых». Тем временем в больнице скончалась хозяйка дома. Преступники, между тем, были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже и не подумали «залечь на дно», как того требовала криминальная логика. Мобилизация всех сил уголовного розыска не понадобилась. Подозреваемых задержал обычный полицейский патруль. Данные, собранные следствием, легли в основу обвинительного заключения. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Установлены, что подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились в жилом доме по улице Паровозная города Орла, где за отказ своего знакомого вернуть ранее взятый долг в сумме одной тысячи рублей, избили его, нанося удары руками и ногами, а также молотком и ножкой деревянного табурета в область головы, туловища и конечностей. Далее осужденные напали на находившихся в помещении двух граждан и потребовали у них пятнадцать тысяч рублей, а после отказа передать деньги совершили их убийство с особой жестокостью и забрали ценности на общую сумму пятьдесят тысяч рублей. Затем, преследуя цель получения денег, осужденные напали на двоих квартирантов потерпевших, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья и подкрепляя свои действия нанесением множественных ударов руками, ногами, а также иными предметами». Коллегия присяжных признала подозреваемых виновными, а областной суд вынес им довольно жесткий приговор. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимых и назначил им наказание в виде 25 и 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». В пользу родственников погибших суд взыскал с убийц 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда, а также около 60-и тысяч на возмещение нанесенного материального ущерба.





Иван Суверин

26 декабря 2016 года





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