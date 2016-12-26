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В Орловском институте культуры состоялся митинг памяти по погибшим в авиакатастрофе выпускниках вуза

Накануне авиакатастрофа в небе над Черным морем унесла жизни 92 россиян. На борту ТУ-154 были выпускники орловского института культуры Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский и Надежда Игнатьева.

Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский были артистами Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и летели этим рейсом. Вместе нашими вокалистами на борту самолета также находилась выпускница кафедры хореографии ОГИК Надежда Игнатьева (Марченкова). В институте культуры сегодня почтили память погибших.
Митинг памяти открыл ректор вуза Николай Паршиков: «Мы все скорбим и склоняем головы перед жертвами этого крушения. Среди них – вдвойне печально – наши выпускники. Они принесли свои жертвы на алтарь Отечеству в борьбе с международным терроризмом. Они летели поддержать дух наших солдат, как это всегда делала в годы войны наша культура».
В митинге приняли участие губернатор Вадим Потомский, председатель Облсовета Леонид Музалевский, представители общественности, студенты и преподаватели вуза.



Максим Шилов
26 декабря 2016 года



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