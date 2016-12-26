Новости версия для печати В орловской службе спасения сегодня подвели итоги работы В канун Дня спасателя руководитель ГУ МЧС по Орловской области Александр Новиков рассказал, что уходящий год для структуры стал непростым.



Александр Новиков: «Год в целом и для главного управления и для системы в целом был непростой. Мы видели ту обстановку, которая у нас на территории РФ и на территории Орловской области была связана с лесными пожарами и сжиганием сухой травы. Нужно отдать должное, что в целом единая система предупреждения ликвидации ЧС на территории Орловской области с поставленной задачей справилась. Мы не допустили возгорания лесных пожаров. Те случаи, которые у нас были несанкционированного пала сухой травы, своевременно они ликвидировались. Нужно отдать должное, что и инспекторами госпожнадозра, управления лесами и муниципалитета немножко пересмотрели свои подходы и в этом году проведена значительная работа по выявлению виновных лиц, несанкционированных палов сухой травы, пожнённых остатков. Сельхозпроизводители и граждане начинают понимать, что в принципе эти мероприятия проводить не нужно, а если они проводятся, то соответственно должны выполняться превентивные мероприятия, опашка, если мы говорим о сельхозпредприятиях. Если это разведение костров, то тоже есть определенные требования, которые введены у нас и действуют на сегодняшний момент на территории Российской Федерации». Погибших в пожарах стало меньше, снизилось и число самих возгораний. Ситуация на водных объектах примерно соответствует прошлогодней: 20 погибших вместо 19 за аналогичный период. Тревожит спасателей рост детской смертности при пожарах. Итог этого года – пять жертв против одной в прошлой году. Очередной случай произошел в минувшую пятницу. В Кромском районе из-за неосторожного обращения с огнем погиб трехлетний малыш.





Юлия Сулим

26 декабря 2016 года





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