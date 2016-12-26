Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Прерванный полет. Катастрофа над Черным морем унесла жизни 92 человек. В том числе – четверых выпускников орловского государственного института культуры. - По новым правилам. В Орле начали продавать «лимитированные проездные». - По вере воздаётся. В храме поселка Спицыно есть башмачки чудотворца Спиридона Тримифунтского. С ними связаны не только легенды, но и реальные чудеса.





Вести. Орёл

26 декабря 2016 года





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