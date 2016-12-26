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понедельник
26.12.2016
14:58:15
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Прерванный полет. Катастрофа над Черным морем унесла жизни 92 человек. В том числе – четверых выпускников орловского государственного института культуры.
- По новым правилам. В Орле начали продавать «лимитированные проездные».
- По вере воздаётся. В храме поселка Спицыно есть башмачки чудотворца Спиридона Тримифунтского. С ними связаны не только легенды, но и реальные чудеса.
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