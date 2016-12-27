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Большой рождественский подарок для воспитанников детских домов, интернатов и онкологических больных сделал театр «Свободное пространство»

Задолго до праздника была объявлена благотворительная акция. Все, кто хотел, принесли в театр подарки, игрушки и сладости для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

За время благотворительной акции были собраны школьные принадлежности, игрушки, развивающие игры и, конечно, сладости.

В празднике приняли участие дети из разных районов области, этот праздник и подарки для них настоящее чудо.
Лариса Селихова, зав.отделом социальных и образовательных программ театра «Свободное пространство»: «К сожалению, жизненная ситуация у этих детей сложилась таким образом, что кроме нас им помочь некому, поэтому мы – вся администрация, весь театр «Свободное пространство», фонд «Мы», с которым мы вместе сотрудничали, готовя это мероприятие - признательны за ту неоценимую помощь, которую оказали люди».
Артисты театра подарили детям интермедию у елки и премьерный спектакль в постановке Галины Зальцман “Полный вперед!”. Герои сказки - бесстрашные корабли, которые взялись вернуть на небо путеводную звезду, а вместе с ней, надежду и любовь.

Больше всего в любви и надежде нуждаются и маленькие пациенты онкологического отделения детской больницы имени Круглой. Туда тоже отправились артисты театра с подарками и веселым спектаклем «Сказки Дональда Биссета». Приближающийся праздник ребята, скорее всего, проведут в больничных стенах, и каждая минутка обычной детской жизни, для них больше, чем праздник.
Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии НКМЦ:«Все дети были счастливы, многие не просто выбежали в коридор, они захватили капельницы, инфузионные системы. На лицах детей светились улыбки, многие забыли о том, что их тошнит во время химиотерапии. Они с удовольствием смотрели, кК работают актеры, они полностью включились в эту новогоднюю сказку. Многие из наших детей готовились к этому, учили стихи, они знали, что к ним обязательно придет Дед Мороз, они ждали его».
У малышей впереди еще долгое, сложное лечение. Им нужно много сил для того, чтобы бороться с болезнью. И простое внимание, утверждают врачи, часто помогает наравне с лекарствами.
Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии НКМЦ: «К сожалению, дети, которые лечатся у нас, они подолгу изолированы от окружающих, от семьи, от близких. Им, прежде всего, морально очень тяжело находиться здесь, поскольку для онкологического пациента болезнь – это некое отчуждение. Очень важно, когда внимание детям уделяют посторонние люди. Самое важное – это не создавать барьеров, не создавать границ, не разделять детей между собой».
Для театра «Свободное пространство» такие встречи с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, стали уже доброй традицией. Каждый год под Рождество, актеры обязательно дают благотворительные утренники и спектакли, сохраняя и поддерживая огромную детскую веру – веру в чудо!»


Эва Стасюлевич
26 декабря 2016 года



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