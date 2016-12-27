Новости версия для печати В новогоднюю ночь общественный транспорт в Орле будет ходить до 4 утра Речь идет в первую очередь о частных перевозчиках. Муниципальный транспорт курсировать не будет. Об этом сообщили в администрации областного центра.



Также в мэрии предупредили автомобилистов о следующем: в связи с проведением ночного представления «Танцующий город» с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет закрыто движение автотранспорта по ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ул. Полесская до ул. Пионерская, по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской, по пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора. Также в указанных местах запретят стоянку транспортных средств.





Юлия Сулим

26 декабря 2016 года





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