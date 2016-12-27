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В Орловской области подвели итоги конкурса «Знатоки ПДД»

По уже сложившейся традиции он состоялся в Орловском базовом медицинском колледже.

В финале приняли участие студенты, успешно прошедшие отборочный тур и сдавшие тестовый экзамен на знание ПДД. Оценивало участников жюри, куда вошли сотрудники УГИБДД регионального УМВД, руководитель общественной организации «Без ям Орловщина», представители Управления по делам молодежи Орловской области. Первое место в конкурсе «Знатоки ПДД» заняла студентка Орловского Государственного университета экономики и торговли Кристина Горганова, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Ольга Борисова
26 декабря 2016 года



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