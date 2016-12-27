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С 1 января 2016 года «коммуналка» останется на сегодняшнем уровне

Рост тарифов произойдет – с 1 июля.

Но, как заявила руководитель тарифного управления области, он не должен превысить 5,9%.
Как сообщает orel-region.ru, Орловская область вошла в число регионов ЦФО с самыми низкими тарифами на коммунальные услуги. С 1 июля следующего года рост тарифов в регионе не превысит 2,5-3,7%. Максимальное значение, утвержденное правительством страны, которое ограничивает рост тарифов, составляет 5,9%.

Как отметила начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елена Жукова, тарифы естественных монополий будут формироваться по принципу «инфляция минус», то есть медленнее инфляции.

Газ подорожает на 3,9% по всем направлениям использования. Тариф на электроэнергию для городского населения в рамках социальной нормы составит 3 рубля 62 копейки. Следует отметить, что в социальную норму укладываются 96% населения.

Также сохранятся льготы для сельского населения и для тех, кто проживает в домах со стационарными электроплитами. Их тариф составит 2 рубля 53 копейки.

Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно по муниципалитетам для каждой ресурсоснабжающей организации.

Также было отмечено, что в регионе предусмотрены меры поддержки для семей, чья плата за коммунальные услуги превышает 18% в совокупном доходе.


Орловское Информбюро
26 декабря 2016 года



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