С 1 января 2016 года «коммуналка» останется на сегодняшнем уровне

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вторник
27.12.2016
1:06:19
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С 1 января 2016 года «коммуналка» останется на сегодняшнем уровнеРост тарифов произойдет – с 1 июля.
Но, как заявила руководитель тарифного управления области, он не должен превысить 5,9%.
Как сообщает orel-region.ru, Орловская область вошла в число регионов ЦФО с самыми низкими тарифами на коммунальные услуги. С 1 июля следующего года рост тарифов в регионе не превысит 2,5-3,7%. Максимальное значение, утвержденное правительством страны, которое ограничивает рост тарифов, составляет 5,9%.
Как отметила начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елена Жукова, тарифы естественных монополий будут формироваться по принципу «инфляция минус», то есть медленнее инфляции.
Газ подорожает на 3,9% по всем направлениям использования. Тариф на электроэнергию для городского населения в рамках социальной нормы составит 3 рубля 62 копейки. Следует отметить, что в социальную норму укладываются 96% населения.
Также сохранятся льготы для сельского населения и для тех, кто проживает в домах со стационарными электроплитами. Их тариф составит 2 рубля 53 копейки.
Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно по муниципалитетам для каждой ресурсоснабжающей организации.
Также было отмечено, что в регионе предусмотрены меры поддержки для семей, чья плата за коммунальные услуги превышает 18% в совокупном доходе.
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