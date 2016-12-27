Новости версия для печати Спасатели России сегодня отмечают свой профессиональный праздник Добрые слова в свой адрес сегодня будут получать больше 1000 человек пожарно-спасательных подразделений МЧС Орловской области.



В концертном зале института культуры для них пройдет большой концерт. Кульминацией его официальной части станет награждение отличившихся сотрудников. Среди них в этом году будет и 17-летний Николай Волков, который спас из огня своего соседа. Это было 18 ноября. Впрочем, попасть на торжественное мероприятие смогут не все сотрудники ведомства. Те, кому в этот день выпало заступать в боевые сутки, будут дежурить на рабочих местах.





Ольга Селиверстова

27 декабря 2016 года





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