Новости версия для печати Неординарный случай угона автомобиля раскрыли в Новодеревеньковском районе 26-летний местный житель «одолжил» авто без ведома владельца, чтобы перевести груз. И собирался даже вернуть, если бы не сотрудники ГИБДД.



Они обратили внимание на машину из-за информации о том, что ею управляет нетрезвый водитель. Это правонарушение, кстати, тоже имело место.



Внушительные штрафы и страх остаться без прав хоть и снизили число нетрезвых автомобилистов, но не свели к нулю. В предновогодние дни ситуацию усугубляют корпоративны. Напомним, стражи дорожного порядка в эти дни проводят рейды по выявлению пьяных за рулем. Так в минувшие выходные были задержаны 12 любителей выпить «на дорожку», сообщает ГИБДД региона.





Ольга Селиверстова

27 декабря 2016 года





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