Сегодня в Детском парке торжественно откроют Новогоднюю елку

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Сегодня в Детском парке торжественно откроют Новогоднюю елкуПраздник начнется в 13 часов.
К этому времени там ждут не только маленьких жителей Орла, но и главный символ наступающего года – Петушка. Он станет героем праздничного представления.
Сразу после интермедии начнется награждение победителей и участников конкурса-фестиваля «Елочная игрушка». В этом году орловские школьники изготовили для него 107 украшений для новогодней красавицы. Они уже висят на ёлке в детском парке. Кто сделал лучшие игрушки и станет известно сегодня.
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