Новости версия для печати Сегодня в Детском парке торжественно откроют Новогоднюю елку Праздник начнется в 13 часов.



К этому времени там ждут не только маленьких жителей Орла, но и главный символ наступающего года – Петушка. Он станет героем праздничного представления.



Сразу после интермедии начнется награждение победителей и участников конкурса-фестиваля «Елочная игрушка». В этом году орловские школьники изготовили для него 107 украшений для новогодней красавицы. Они уже висят на ёлке в детском парке. Кто сделал лучшие игрушки и станет известно сегодня.





Ольга Селиверстова

27 декабря 2016 года





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